Pirita majandusgümnaasium tähistab 69. sünnipäeva

«Koolidirektor Toomas Pikhof on teinud oma ametiajal suurepärast tööd. Õpilaste arv on kasvanud, lapsevanemad on rahul ning rahva suust on kuulda vaid kiidusõnu. Kohtusin eile haridusvaldkonna abilinnapea Vadim Belobrovtseviga, kes kinnitas, et Tallinna linnavalitsuse jaoks on Pirita majandusgümnaasiumi jätkamine oluline. Abilinnapea plaanib lähiajal kooli külastada ning juhtkonnaga edasistest arenguplaanidest vestelda,» kinnitas Tubli.