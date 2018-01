Tallinn hakkab maksma matusetoetust 250 eurot

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul saab matusetoetuse suurus olema 250 eurot. «Kui varem oli võimalik taotleda matuste korral ainult sissetulekust sõltuvat toetust, siis sellest aastast on matusetoetus lisatud ka universaaltoetuste alla. See tähendab, et matusetoetust saavad taotlema hakata kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinn,» lausus Mölder.