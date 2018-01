Nädalavahetus möödub jõulukuuskede põletamise tähe all

Mustamäel toimub iga-aastane tulepidu Kultuurikeskuse Kaja lähistel oleval staadionil (Vilde tee 120) algusega kell 18. «Kutsun kõiki rahvusmustritest inspireeritud tuleskulptuure, suurt kuuselõket, tuletantsijate esinemist, trummishow᾿d ja muud nautima,» ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats. «Peame Eesti juubeliaasta auks maha ühe vägeva peo! Hoolimata sellest, kas kraadiklaas on olnud sügavas miinuses või kerges plussis, on mustamäelased seda pidu alati oodanud ja rõõmuga kaasa löönud. Usun, et nii on ka tänavu.»