Tallinnas saavad lapsed programmeerimist õppida juba lasteaias

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linn kahel viimasel õppeaastal soetanud lasteaedadesse mitmeid erinevaid robootikaseadmeid. «Praeguseks oleme loonud võimalused robootika algõpetuse korraldamiseks kõikides Tallinna lasteaedades,» ütles Belobrovtsev. «Võib öelda, et robootikaõpetuse põimimine lasteaedade õppetegevusse on ka maailma mastaabis suhteliselt uudne ja murranguline samm. Nii on praegu veel keeruline hinnata, milliseid eeliseid annab see meie lastele tuleviku maailmas, kuid kahtlemata teeb robotitega tegelemine lasteaia õppetöö oluliselt põnevamaks ja mängulisemaks.»