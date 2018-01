Kõik volikogu fraktsioonid nõudsid keskkonnavaldkonna kontrollimist

«Kõikide fraktsioonide ettepanekud olid äärmiselt vajalikud ning seetõttu me lülitasime need kõik komisjoni käesoleva aasta tööplaani,» ütles revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava volikogu istungil.

«Kuna praktiliselt kõik fraktsioonid esitasid keskkonnaametit puudutavaid ettepanekuid, siis tööplaanis on need liidetud kokku üheks ettepanekuks. Selle tõttu oli ettepanekuid rohkem ja tööplaanis on konkreetseid kontrollimisi pisut vähem, aga võin kinnitada, et kõik teie ettepanekud on täielikult hõlmatud, lisas ta.