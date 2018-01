Visioon: 20 aasta pärast saab trammiga Tabasallu ja Viimsisse

«Tahame, et oleks ühendus Tabasaluga, Jüriga, Maardu-Viimsiga. Kindlasti on töörände seisukohalt väga oluline Rae valla, kus jätkub kiire kasv, suund,» rääkis Harjumaa omavalitsuste liidu väliskoostöö nõunik Kaarel Kose.

Samamoodi on eri Harjumaa arengukavades näidatud trammiühendus Viimsi naabri Maarduga. «Seda tuleks kaaluda, sest seal piirkonnas on koos suvilarajoonidega üle 20 000 elaniku. Koos rajatava Rail Balticu kaubaterminali ja Muuga sadama arenguga kasvab kogu piirkond,» ütles Jesse. Uuringu lõpptähtaeg on 2020 ning kui see peaks soovitama trammiliikluse arendamist, siis on Jesse ja Kose arvamusel, et seejärel peaks kogu fookuse suunama trammiliinide rajamisele ja uue trammivõrgu valmis ehitama 10-20 aastaga.