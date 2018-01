«Kuigi olen mõrva toimepanemise eest taotlenud kohtult mõnevõrra rangemat karistust, olen aga igati rahul sellega, et kohus nõustus prokuratuuri seisukohaga kvalifikatsiooni osas, leides, et tegu oli mõrvaga,» kommenteeris ringkonnaprokurör Merike Tikk. Prokuröri sõnul käis kohtuistungitel peamine vaidlus selle üle, et kas tegemist oli provotseeritud tapmise, tapmise või mõrvaga. Prokurör küsis Kopeikinile 14-aastast vangistust.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et kriminaalpolitseinikud selgitasid kiiresti välja kuriteos kahtlustatava, keda hakati kohe otsima. «Väikesele linnale omaselt levis üsna pea kohalike elanike seas jutt, et politsei otsib taga kohalikku 19-aastast Kirilli. Oli selge, et noormees varjab end ja on abi saamiseks pöördunud sõprade poole,» lausus ta. Tambre märkis, et inimesed võivad kriisiolukordades käituda ettearvamatult, mistõttu oli oluline kahtlusalune võimalikult kiiresti leida, et ta ennast või teisi enam ohtu ei seaks. Samal päeval südaöö paiku peeti kuriteos kahtlustatav noormees kinni.