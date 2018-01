Jõelähtme vald tahab Maardu linnaga maid vahetada

Valla ettepaneku kohaselt antakse vastastikku üle ka neil territooriumidel asuv omavalitsustele kuuluv vallas- ja kinnisvara. Lisaks tavapärasele vallavarale, mis seisneb liiklusmärkides ja tänavamaades on Jõelähtme vald valmis Maardu linnale üle andma ka Pilpakülas asuvate Kasekese ja Pilpa 1–5 maatulundusmaa kinnistute omandiõiguse, mis kokku moodustavad 123,2 hektarit.

Umboja sõnul on Jõelähtme valla ja Maardu linna vahelise piiri muutmise teema olnud põhjendatult päevakorras juba mitu aastat. «Mitu piiriäärset ala on enam seotud linna, teised jälle valla elanike vajadustega ning seetõttu on mõistlik ka omavalitsuste vahelist piiri korrigeerida,» ütles Umboja.