Lisaks sellele on kohtueelsel uurimisel tuvastatud, et mehed andsid ühele naisele kasutada ruumi, eelnevalt teades, et viimane hakkab seal intiimteenuseid osutuma ning saadud rahast neile üüri maksma.

Ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar ütles, et prokuratuurile on alati oluline argument kannatanu huvid. «Kõnealuses kriminaalasjas on kannatanuteks inimesed, kes on jäänud ilma raha ja elukohata. See on minu hinnangul mõjuv põhjus, et leida maksimaalselt kiire lahendus sellele, et kannatanud oma raha tagasi saaksid.»