Fotod: rihmata koer ründas Hipodroomi juures hobust: kannatada said nii hobune kui ka ratsanik

Treeneri sõnul on Stroomi parkmetsas pidevalt näha rihmata ja ka peremeheta ringi jooksvaid koeri, viimasel ajal on neid järjest rohkem ning kahe möödunud nädala jooksul on toimunud kaks analoogilist rünnet. Treener palub koeraomanikele südamele panna, et kuigi hobune on suur loom, on ta ootamatult ründava koera suhtes kartlik. Ehmatamine ei möödu looma psüühikasse jälgi jätmata. Varem sarnase ründe läbi elanud hobused on treeningule minnes rahutud ja kergemini erutuvad.