Taxify autojuhte pahandab ettevõtte uus hinnapoliitika

Uue süsteemi järgi on sõiduhind kõrgem tippajal ja madalam siis, kui kliente vähem, vahendas «Aktuaalne kaamera».

Taxify enda kirjelduste järgi on uus süsteem senisest paindlikum ja juhile ülevaatlikum, sest suunab taksod sinna, kus on palju nõudlust ja lõppkokkuvõttes on rahul nii klient kui ka juht.