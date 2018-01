Kohus: Tallinn peab vanalinna rongivedaja leidmiseks korraldama hanke

FunnyPark OÜ esitas riigihangete vaidluskomisjonile (VAKO) vaidlustuse Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna kesklinna vanema korralduste kehtetuks tunnistamiseks osas, millega kinnitati kolmanda isiku pakkumus hanketingimustele vastavaks. VAKO jättis mullu detsembris FunnyPark OÜ vaidlustuse läbi vaatamata, sest see oli esitatud tähtaega rikkudes ja riigihangete seadus ei näe ette tähtaja ennistamise võimalust.

Kohus leidis, et kuna linn jättis õigusvastaselt hanke korraldamata, on linna 2017. aasta 15. novembri korraldus õiguspärane ja kaebus on ülejäänud osas perspektiivitu.