Pika Hermanni tornis heiskavad lipu noorkotkad ja kodutütred

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kinnitas, et Pika Hermanni tornis lipu heiskamine Eesti sünnipäevakuul on noorkotkastele ja kodutütardele suur au ja tunnustus. «See on hea näide, kuidas riik hoolib oma noortest ehk oma tulevikust,» ütles kindral.