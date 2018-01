Enam kui 5500 Soome abiturienti tulevad taas Tallinna pidutsema

Tulijaid on nii palju, et Viru hotell ja Park Inn by Radisson Meriton on 15.–17. veebruaril peaaegu tervikuna broneeritud. Laevasõitude ajal ja hotelli ööklubis Tallinnas esinevad abiturientidele Soome tippartistid. Sealjuures ehitatakse Meritoni ja Olümpiasse ainult Soome noortele mõeldud ööklubid. Korraldajad toovad hotellide spetsiaalsetesse pidutsemiskohtadesse kaks suurt autokoormat heli- ja valgustehnikat ning muud peoks vajalikku alates punastest vaipadest ja lõpetades väliprožektoritega.