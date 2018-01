Tallinn aitab erihooldekodu rajada

«Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on kinnisasjale erihooldekodu eluhoone rajamine,» ütles abilinnapea Eha Võrk.

«Tallinna linn, AS Hoolekandeteenused ja sotsiaalministeerium on sõlminud ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on tagada sujuv ja tõrgeteta koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamiseks Tallinna linna territooriumile,» selgitas abilinnapea Tõnis Mölder. Ühiste kavatsuste protokolli kohaselt on kavas ajavahemikus 2015–2023 rajada ligikaudu 200 ööpäevaringse ja toetatud elamise teenusekohta, mis asuksid teenuseüksustes Tallinna eri piirkondades.

«Nii linna kui ka riigi jaoks on oluline, et saaksime kvaliteetseid erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadustega inimestele pakkuda ööpäev läbi. Kinnistu kõrval asub Tallinna Tugikeskus Juks, seega on hea tõdeda, et saame kõrvuti kaks väga kvaliteetseid sotsiaalteenuseid pakkuvat hoonet ning korda nende aiad, liikluskorralduse ja -turvalisuse, haljastuse ja heakorra,» sõnas abilinnapea Mölder.

Kadaka tee 153a kinnisasja pindala on 5787 ruutmeetrit, kinnisasja sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hoonestaja ehitab kinnisasjale erihooldekodu eluhoone, sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega ning tehnovõrgud ja -rajatised. Hoonestaja võtab kohustuse lõpetada nimetatud hoone ja rajatiste ehitustööd ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt ühe aasta jooksul arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest ning kasutama erihooldekodu hoonet vastavalt selle ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele.

AS Hoolekandeteenused direktori Liina Lanno sõnul on nad Tallinna linnaga teinud juba mitu aastat head koostööd erivajadustega inimeste elutingimuste parandamise nimel. «Tallinnas peab olema rohkem spetsiaalselt vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele mõeldud teenusekohti, et inimesed ei peaks kolima vajaliku teenuse saamiseks oma kodukohast ja lähedastest eemale. See, et erivajadusega inimesed saavad elada kogukonnas oma pere ja sõprade läheduses ning teha võimetekohast tööd või siis õppida, on aga väga oluline ning toetab nende iseseisvust ja annab neile võimaluse panustada ühiskonda koos teistega,» sõnas Lanno ning lisas, et tunnustab Mustamäe halduskogu, kes toetas Kadaka teele erivajadustega inimestele kodu loomist.

Ehitusprojektiga nähakse ette kinnisasjale kahekordse hoone rajamine, milles osutatakse ööpäevaringset erihoolekandeteenust 24-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule, kes on jagatud neljaks kuueliikmeliseks pereks. Ühtlasi lahendatakse projektis krundisisene liikluskorraldus, parkimine, haljastus ja heakord, tehniline osa ning hoone sisearhitektuur.

AS Hoolekandeteenused tellimusel on Kadaka tee 153a kinnisasjale erihooldekodu eluhoone rajamiseks koostatud ehitusprojekt ning väljastatud ehitusluba. Projekti rahastatakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15 protsendi ulatuses riigieelarvest.