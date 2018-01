Galerii: Tallinna kohale kerkis kaunis superkuu

Kuu tõusis kell 16.38 ning varjutust sai vaadata poole tunni jooksul. Maa vari kaob Kuu eest lõplikult kell 18 ja siis on taas näha täiskuud.

Superkuu tähendab seda, et Kuu on liikumistrajektooril just täiskuu ajal Maale kõige lähemal, mille tõttu Kuu paistab Maalt vaadatuna 14 protsenti suuremana ja 30 protsenti heledamana.