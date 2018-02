Tallinna linnapea külastab Genti

Valgusfestival on Genti linna poolt korraldatav, seekord juba viie õhtu pikkuseks kasvanud valguskunstiüritus, mille peategelaseks on valgusinstallatsioonid linnaruumis ning lõuendiks linna nii ajaloolised kui unustuse hõlma vajunud hooned. Festivalil osalevad oma töödega valguskunstnikud üle kogu maailma. 6,6 kilomeetri pikkusel promenaadil on eksponeeritud 30 taiest ning lisaks eriefektidega välja valgustatud veel 23 linnaruumi objekti.

«Genti valgusfestival on tore näide sellest, kuidas pimedal ajal linnaruum inimestele atraktiivsemaks muuta. Ka Tallinnas on sellega juba algust tehtud – «Valgus kõnnib Kadriorus» on saanud üheks linnarahva armastatuimaks ürituseks. Samas leian, et meil tasuks Genti eeskujul julgemalt mõelda ning pimedal ajal linnaruumi rohkem kunsti ja valgust tuua. Usun, et juba järgmisel aastal hakkab valgus kõndima mitte ainult Kadriorus vaid ka vanalinnas,» ütles Aas.