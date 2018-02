Presidentide haudadele viidi pärjad

«Oma igapäevaste toimetuste juures me ei tohi unustada kuivõrd eriline on tänane päev. Praegune rahuaeg oli ühel hetkel unistus ja lootus, mis võideldi välja eeskujulike kaasmaalaste poolt. Ka aja möödudes on oluline seda tähtsat päeva meeles hoida ja tähistada. Me peame traditsioone hoidma,» ütles Tubli.