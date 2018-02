Linnateatri Hobuveski läbis põhjaliku uuenduskuuri

Ehitustööde käigus loodi hoonesse teatrisaalile sobilik heli-, valgus- ja küttesüsteem, rajati ventilatsioon ja uued vajalikud kaablitrassid ning uuendati publikuruume. «Restaureerimise käigus on Hobuveskist saanud tõeline teatrisaal. See on omamoodi ühe ajaloolise vanalinna hoone uuestisünd ning tõepoolest väga märgiline sündmus ka Linnateatri jaoks,» ütles Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa.