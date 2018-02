Snelli tiigil võib tänasest uisutada

Kesklinna valitsus alustas ettevalmistustöid uisuplatsi avamiseks Snelli tiigil läinud reedel, kui jää paksuse mõõtmine näitas, et liuvälja rajamisega võib algust teha. Nüüdseks on jääd mitu korda lumest puhastatud ja ühtlasi veendutud, et tänu öisele pakasele on jää muutunud tugevaks.