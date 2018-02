Agur ei näe märtsipommitamise aastapäeva järel punakontserdi korraldamises probleemi

«Võis aimata, et ainuüksi taolise kontserdi korraldamise mõte võib kirgi ja arvamuste paljusust tekitada. Samas, tulge pigem kontserdile. Muusikaline elamus ja nauditav, reibas, kvaliteetne esitus on meie poolt tagatud,» tõdes Agur sotsiaalmeedias.

«Kümmekond aastat tagasi oleksin mõtte peale, et esitada suurel kontsertlaval vene estraadi, põlastavalt nina kirtsutanud. Täna on aga olukord teine. Nõukogude ajast Eestis on möödunud piisavalt kaua aega, et paljud asjad unustada ja ka andestada. Eesti Vabariik 100 on väärikas tähtpäev ja kogu riik on selleks valmistunud. Kes sportides, kes teadust, kes kultuuri ja kunsti tehes. Minu moto on alati selline olnud – tapa kurjus headusega ja võta ka negatiivsest maksimaalne osakaal positiivsust ja headust. Heliloojad loovad vabariigi sünnipäevaks uusi tähtteoseid, süvakultuuri arendatakse. Aga meie teeme Eesti Vabariigi sünnipäevaks kingituse Venemaale ja kõikidele inimestele, kes nõukogude aega hästi mäletavad ja kutsume läbi hea muusika üles igavesele leppimisele ja andestusele. Selleks, et edasi minna sõbralikult ja võimalikult suures üksmeeles,» kirjutas Agur Facebookis.

ERRi uudisteportaal teatas, et Agur on kutsunud ka teisi koole üles saatma oma õpilasi kandideerima kontserdi «Krasnaja Strela» solistideks. Tallinna prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi, Tallinna inglise kooli direktor Toomas Kruusimägi ja Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur vastasid Agurile, et nende koolid sellel üritusel ei osale.

«Meie erakonna liikmed on seda juba kommenteerinud ja oma hinnangu andnud. Me oleme selle hukka mõistnud ja see ettevõtmine sellisel kujul ja sellisel ajal on täiesti sobimatu. See on väga ühene hinnang ja loomulikult me suhtleme sel teemal Aguriga. Aga ta on selle asja korraldanud enda isiklikul initsiatiivil ja rõhutan, et see ei ole erakonna poliitika,» ütles IRLi esimees Helir-Valdor Seeder Postimehele.