Kruusimäe: Aguri kontserdi tagant paistavad Kõlvarti kõrvad

«Mina näen selle asja taga (linnavolikogu esimehe Mihhail) Kõlvarti kõrvu. See ei ole juhus, et vahetult pärast märtsipommitamise aastapäeva tehakse selline käik. See on ju inimestele hinge sülitamine. Ma olen ka varem öelnud, et ei ole vaja võtta endale nii suuri kohustusi, mida ei suudeta teenindada, nagu Agur uue koolihoone avamisega võttis. Nii tulebki pärast teha selliseid samme, nagu see kontsert. Tavaoludes ei ootaks ju inimesest sellist asja, aga sa tead, et ta on kuskil teinud midagi, mille eest ta peab langetama otsuseid, mis käivad põhimõtetele risti vastu. See jutt, mida Agur praegu räägib ja mida ta on kirjutanud, ei ole ju tema enda mõte,» ütles Kruusimäe Postimehele.