Ühiskondlik pahameel sunnib GAGi koolijuhti oma otsuseid muutma

«Esimene kontsert oli planeeritud 10. märtsile seetõttu, et see oli üks vabadest laupäevadest, mida Nordea kontserdimaja välja pakkus,» rääkis Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur «Vikerhommikus». Ta tunnistas, et aasta tagasi saali eelbroneeringut tehes ei mõeldud sellele, et nõukogude popmuusika kontsert satub Tallinna märtsipommitamise aastapäevale nii lähedale.

«Me loomulikult kuulame inimesi ja kui on tundlikud teemad, siis me ei ole jäigad ja kangekaelsed. Peame solistidega läbirääkimisi, et seda kuupäeva muuta,» lubas Agur.

Koolijuht sõnas, et vastakaid arvamusi on tekitanud ürituse reklaamis kasutatud punasümboolika, mis algselt oli planeeritud tõelises huumorivõtmes. «Me tuleme sammu vastu ja muudame ka seda. Olgu ta siis, kui nii soovitakse mõelda, reklaamikampaania üks osa,» sõnas ta.

10. märtsil toimuva kontserdi reklaam. FOTO: GAGi FB

Koolijuhi sõnul on teda seoses kontserdiga ähvardatud. «See teeb kurvaks, et inimeste kurjusel ei ole piire,» rääkis Agur. Tema sõnul paneb selline käitumine mõtlema, kas ühiskond on haige, kui inimesed külvavad kurjust ja sukelduvad ise sellesse.

Koolijuhi sõnul on tal kahju, et osa inimesi, aga ka ajalehti, on selle kontserdi korralduse keeranud poliitiliseks. «See on kahetsusväärne ja mind paneb imestama inimeste tuline reaktsioon,» rääkis Agur.

Tema sõnul tekib praegu küsimus, kas Eestis on liiga hea elada, kui igale teemale, olgu selleks siis hümni esitamine aastavahetusel või justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) väljaütlemine naistevastase vägivalla kohta, reageeritakse nii valuliselt ja keeratakse käsitlus n-ö üle võlli.

«Kõigil on õigus oma arvamusele, nii ka minul,» ütles Agur. Ta lisas, et rohkem tuleb ajada selg sirgu, panna kand maha ning olla kindla- ja suuremeelne. «On ülekohtune kleepida igale asjale hinnang külge,» leidis koolijuht.

Aguri sõnul tuleb osata popkultuuri mõtestada ja mitte teha seda kitsarinnaliselt. Tema hinnangul on kontserdil kõlavad laulud osa Eesti ajaloost. «Ka sel ajal inimesed elasid, sünnitasid lapsi, tundsid rõõmu ja tahes-tahtmata see muusika neid saatis,» lisas Agur. Ta soovitas muusika poliitikast lahti siduda. «Ka toona olid väga head heliloojad ja väga head laulud väga heas esituses. Just neid me esitame,» sõnas Agur.