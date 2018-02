Viimsi riigigümnaasiumile pandi nurgakivi

Tegemist on esimese riigigümnaasiumiga Harjumaal. 540 õpilasele mõeldud tänapäevane gümnaasiumihoone ehitatakse Harjumaale Viimsi valda Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8830 ruutmeetrit ja ehitusaluse pinnaga 2500 ruutmeetrit. Planeeritava koolihoone netopind on ligi 4 150 ruutmeetrit, teatas Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

Rajatav koolimaja on esimene avalik hoone Eestis, kus kandekonstruktsiooniks on valdavas osas valitud CLT ehk ristkihtpuit. Puit on taastuv loodusvara ning hoonete puidust ehitamise korral paisatakse õhku vähem CO2-te ning kulutatakse vähem fossiilseid kütuseid kui näiteks betoonist ehitiste puhul. On tehtud uuringuid, mis tõestavad, et puidust hoones tunneb inimene ennast paremini.

Hoone projekteerimisel kasutati ehitusinformatsiooni modelleerimist BIM (Building Information Modelling). Mudelprojekteerimise abil on lihtsam hinnata projekteeritava hoone tulevast energiavajadust, halduskulusid ning kasutusmugavust. Lisaks võimaldab BIM tagada projekteerimise kõrget kvaliteeti ning vältida võimalikke ehitusaegseid probleeme juba projekteerimise ajal.