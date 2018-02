Vilistlaskogu esimees nõuab GAGi direktori tagasiastumist

«Rohkem kui aasta aega on valitsenud selline olukord, et väga paljudel inimestel on GAGi pärast piinlik,» ütles GAGi vilistlaskogu esimees, suhtekorraldaja Margus Mets. «Seda põhiliselt ühe inimese tegude ja väljaütlemiste pärast. Ja neid inimesi lödipüksteks nimetada (nii väljendus Agur TV3 «Seitsmestes uudistes» – toim) on pehmelt öeldes üleolev. Ja kuna vilistlasi ei saa välja vahetada, aga direktorit saab, siis tänaseks me oleme jõudnud nii kaugele, et selleks, et GAG saaks rahulikult edasi minna, peaks Agur tagasi astuma.»

Hendrik Agur nimetas Metsa nõuet mehe kinnisideeks. «Ma arvan, et Margus Metsa arvamuse taga on väga väike grupp inimesi. On väga meelevaldne väita, et kõik need inimesed, kes olid kooli laienemise vastu, on ka direktori isiku vastu. Ma ei allu sellele provokatsioonile, ma ei lahku. Mind on võtnud tööle kooli pidaja ehk Tallinna linn. Igal inimesel on õigus arvamust avaldada, aga Margus Metsa arvamused on olnud pahatahtlikud ja nendel pole minu jaoks mingisugust kaalu,» ütles ta.