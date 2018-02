Tuuli Koch asus tööle Tallinna linnapea nõunikuna

Koch ütles Postimehele, et viimase viie kuu jooksul sai ta palju pakkumisi, kuid nõunikuamet linnavalitsuses tundus kõige põnevam. «Eile oli mul esimene päev ja võin öelda, et väga kihvt seltskond on. Siia soovisin ise tulla ja mul on hea meel siin olla,» ütles Koch.

«Olen olnud viimased peaaegu 20 aastat ajakirjanik ehk sageli ja pigem teiselpool tänast võitlusvälja, mis teeb uue alguse iseäranis intrigeerivaks. Rõõm, et linnapea Aas ja tema meeskond mind vastu võtsid, et nad soovivad näha väljastpoolt pilku,» jätkas ta.

«12 aastat Postimehes on olnud äärmiselt põnev, südamlik, seiklusrikas ja rõõmus aeg. Aga 12 aastat on ikka liiga pikk aeg ühel toolil istumiseks ja soovin edasi liikuda. Postimees muutub, inimesed muutuvad, aga läheme lahku väga heade sõpradena,» kommenteeris ta siis.

Postimehe uuriva toimetuse juhataja Risto Berendson sõnas, et Tuuli jälge Eesti ajakirjanduse lähiloos on raske üle hinnata. «Ta on ajakirjanik selle sõna otseses mõttes olnud kõik need paarkümmend aastat, mil me teineteist tunneme. Ma loodan, et Tuuli Postimehest lahkumine ei tähenda tema lahkumist ka ajakirjandusest,» ütles ta kolleegi lahkumise kohta.