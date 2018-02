Algasid Lillepi pargi hooldustööd

Raiejäägid tehakse hakkepuiduks ja ladustatakse Pirita terviseraja tarbeks. «Loodukaitse all olevas Lillepi pargis pole aastaid tehtud põhjalikumaid hooldustöid. Seetõttu otsustasime koostöös Tallinna keskkonnaametiga viia läbi hooldusraie, mille käigus puhastatakse park võsast, võetakse maha kuivanud ja ohtlikud puud ning oksad, mis on pargis jalutajatele ohtlikuks muutunud,» ütles linnaosavanem Alina Tubli.

«Meie eesmärk on säilitada taimede ja puude liigiline mitmekesisus. Eriti valvsad oleme selles osas, et hooldustööde käigus ei võetaks maha põlispuid. Tegelikult on põlispuude säilitamine hooldusraie üks põhjuseid, sest isetekkelised puud ohustavad põlispuude kasvutingimusi ja pargi väärtuslikku liigilist kooslust,» lisas Tubli.