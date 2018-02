ERJK vaatas üle Pealinna ja Stolitsa: kahtluse all on Aas ja Tšaplõgin

«Lähiaja ülesanne ametnikel ette valmistada ärakuulamiskirjad, et saada tagasisidet nende isikute käest, kelle suhtes on pretensioone ja koguda täiendavat andmestikku, et palju rahalisi väärkasutusi on tehtud,» lausus Ojasalu. Menetlusalusteks isikuteks on Ojasalu sõnul Keskerakonna linnapea Taavi Aas ja Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin.