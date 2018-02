Mustamäe linnaosavanem pärib ministrilt KredExi toetuste kohta aru

Linnaosavanemat ajendas küsima Mustamäe korteriühistute ühine mure: taotluste vastuvõtt KredExi rekonstrueerimistoetusele on seisuga 23. september 2017 peatatud ning puudub informatsioon, kas ja millal saab taotlusi uuesti esitama hakata.

KredExi kodulehel on kirjas: «Hea korteriühistu liige! Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 23.09.2017, kuna Euroopa Liidu käesoleva eelarveperioodi struktuurifondide rahalised vahendid korterelamute rekonstrueerimiseks kogusummas 102 miljonit eurot on toetuse taotlustega kaetud. Ajavahemikul 15. septembrist kuni 22. septembrini laekus KredExile 41 uut toetuse taotlust, kogusummas ca 10,5 miljonit eurot. Kokku on laekunud taotlusi summas ca 104 miljonit eurot, toetuseks ettenähtud 102 miljonist eurost.»

«Mustamäelased on valdavas enamuses kortermajade elanikud, aga meie majad on peaaegu kõik auväärses eas, teadupärast tähistas linnaosa möödunud aastal ju 55. sünnipäeva. Mis tähendab muu hulgas ka seda, et enamus linnaosa elamutest vajab renoveerimist. KredExi rekonstrueerimistoetus on olnud siin suureks abiks,» lausus Laats.

«Meie korteriühistud on tublid ja heaperemehelikud, KredExi rekonstrueerimistoetust on saanud kasutada paljud Mustamäe korteriühistud, paljud majad on selle abil parandanud oma väljanägemist, soojapidavust, sisekliimat ja muud. 2012. aastal näiteks investeeris Sõpruse pst 202 korterelamu rekonstrueerimisse kokku ca 2,1 miljonit, KredExilt saadi koguni 35 protsendiline rekonstrueerimistoetus kokku 737 695 euro ulatuses. Perioodil 2015–2017 osales programmis 14 Mustamäe korteriühistut ning kokku saadi üle nelja miljoni euro. See on tõhus abi!» lisas ta.

«Seni on teada antud, et KredExi rekonstrueerimistoetust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist – ehk siis vahenditest, mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist Luksemburgi Hertsogiriigile – perioodil 2015–2020. Praegu, 2018. aasta alguses on paljud Mustamäe korteriühistud teadmatuses, kas rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtt on peatatud või hoopis lõpetatud, kuna raha ongi otsas.