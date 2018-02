ERJK näeb linnameedia artiklites Keskerakonnast seaduserikkumist

«Sisuliselt on see (Tallinna Kesklinna endise vanema - BNS) Alar Nääme laadne kriminaalasja juhtum. Nüüd tehakse ära õiguslik analüüs koos finantsanalüüsiga ja siis saab selgeks, kas (Tallinna linnapea - BNS) Taavi Aas pannakse kohe trellida taha või saab ta veel mõnda aega ringi käia,» ütles ERJK esimees Ardo Ojasalu neljapäeval BNS-ile.

Nääme jäi eelmisel aastal kohtus süüdi linna raha omastamises, kuna ta korraldas Valga elanike kontsertidele kutsumise flaieritega, mis ühtlasi tutvustasid Näämet kui riigikokku kandideerijat, sisaldasid Keskerakonna sümboolikat ja kandidaadi valimislubadusi.

Ojasalu sõnul vaatas ERJK neljapäeval läbi ajalehti Stolitsa ja Pealinn puudutavad materjalid, mille kohta oli komisjonile esitatud avaldus. Kolme osas tehti otsus menetlust mitte jätkata, kuid ülejäänud seitsme osas leidis komisjon, et need on erakonnaseaduse rikkumised.

«Nendest seitsmest kolm sai ühendatud ühte menetlusse - see oli üks konkreetne Stolitsa väljaanne, number 24, mis ilmus 7. augustil 2017 ja siis jäi veel neli eraldi juhtumit menetlusse,» ütles Ojasalu.

Neljast juhtumist üks puudutab praegust linnapead Taavi Aasa, teine ajalehe Stolitsa peatoimetajat Aleksandr Tšaplõginit ning kaks juhtumit Keskerakonda tervikuna, selgitas ERJK esimees.

«Tšaplõgini puhul ongi tegelikult kõige tõsisem küsimus - ta on ise selle lehe toimetaja ja kui ta iseenda kohta seal materjali avaldab, siis on sisuliselt minu meelest seal väga selgelt tegemist omastamise juhtumiga,» rääkis Ojasalu.

Tšaplõgin kandideeris sügisestel kohalikel valimistel Tallinnas Lasnamäe valimisringkonnas Keskerakonna nimekirjas ja sai 905 häält, millega pääses linnavolikokku, kuid ta loobus volikogu liikme kohast.

«Aga minu isiklik arvamus ei loe antud hetkel midagi. ERJK tegi otsuse, et ametnikud valmistavad juriidilise hinnangu ette ja eks siis juriidiline hinnang peab täpselt näitama, et miline on see õiguslik alus, mille alusel järgmised sammud astutakse,» lisas Ojasalu.

«Kogu see materjal tervikuna viitab sellele, et Keskerakond äärmiselt jõhkralt kuritarvitab Tallinna linna ressurssi. Selles mõttes laiem pilt on veel eraldi teema ja mina ütleks küll, et see teema ilmselt ei lõppe ainult selle menetlusega. Siit tuleb veel materjali järgmiste menetluste jaoks küll ja küll,» rääkis ERJK esimees Ojasalu BNS-ile.