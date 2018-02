Kiek in de Kökis avatakse fotonäitus Vabaduse väljaku ajaloost

Väljakul on peetud Tsaari-Venemaale, Eesti Vabariigile ning okupatsioonivõimudele olulisi paraade ja rahvakogunemisi. Kuid alati ei ole kõik, mis platsil toimunud, võimude organiseeritud ja kontrollitud. Mõnikord on ka kodanikud saanud sõna sekka öelda. Näitusel eksponeeritud fotosid vaadates saab igaüks otsustada, kui palju vabadust on kümnendite vältel Vabaduse väljakul nähtud.