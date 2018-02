Mölder: nõukogudeaegse mõtteviisiga Ardo Ojasalu ei saa jätkata komisjoni juhina

Mölderi arvates ei tohiks sellise mõttemalliga isik komisjoni juhtimist jätkata. Mölderi sõnul komisjon alles analüüsib Tallinna linnameedias juhtivate Keskerakonna liikmete kohta avaldatud artikleid ning sellised sõnavõtud on ERJK esimehele kohatud ja lubamatud. «Tegemist ei ole 21. sajandi mõtlemisviisiga. Paraku on see Ardo Ojasalu nõukogudeaegne lähenemine, tuginedes vaid oma isiklikele seisukohtadele, et võtame kõigil pead maha ja hiljem vaatame, kas sellel on äkki ka mingi õiguslik alus,» lausus Mölder.