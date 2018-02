Ojasalu: saabub päev, mil Taavi Aas peab hakkama maksumaksja raha tagasi maksma

Lugesin hiljuti politseistatistikast, et korruptsioonikuritegevus Eestis väheneb. Kahjuks isiklik kogemus seda uurides ja erakondade rahastamise järelevalve komisjonis töötades positiivset uudist ei kinnita. Korruptsiooniradari ja ERJK lauale kuhjub aina uut tööd, millega on seotud Eesti tipp-poliitikud. Ausat poliitikat takistavad tahtmatus ja teadmatus, juurdunud poliitiline kultuur, mis eelistab vaid omasid ja puuduv kontrollisüsteem.

Keskerakonna valik

Poliitikas peab tegema valikuid. Valik tegutseda ausalt ja oma töös läbipaistvalt on valik nagu kõik teisedki, kuid selge erisusega, et käitumismalli eelduseks on selged moraalsed põhimõtted. Moraal ja ausus on omavahel tugevalt seotud ühiskonnas kokku lepitud väärtushinnangud. Nende järgi elamine on aga igaühe valiku küsimus. See mõttekäik viib meid Tallinna linnavalitsuse, Stolitsa, PBK ja Tondiraba jäähalli juurde.

Need avalikuks saanud lood näitavad, et Tallinna linnavalitsuses ei ole tehtud moraalset valikut olla aus, läbipaistev ning pooldada selget asjaajamist. Tundub, et eesmärk ongi valetada, vassida ja pidevalt kombata piire, kas jääme vahele või ei.

PBK ja Stolitsa näitel on pealinna juhtimises tehtud otsus leida see lubatavuse hall tsoon ning kasutada seda enda huvides niipalju kui võimalik, sest arve maksab linnakodanik. Selline tendents on Tallinnas kestnud aastaid ja ilmselt ei lõpe see enne, kui võim linnas muutub ja poliitiline pikne ajab laiali hämarad korruptsioonipilved Tallinna taevas.

Korruptsiooni- ning pettusekultuuri maaletooja oli Edgar Savisaar, kes, tuletan meelde, on praegu kohtu all. Ilmselt lootsid paljud 2016. aasta novembris toimunud Keskerakonna kongressi järel, et ehk muutub juhi vahetusega ka poliitiline kultuur. Asi on ju tahtmises. Kahjuks pole see muutnud, kultuuritus on juurdunud! Savisaare ja Kallo väärtusi kannavad endas edasi Aas ja Kõlvart.

Korruptsiooniradari nõuandev kogu andis möödunud aasta lõpupäevadel välja endisele Tallinna abilinnapeale, nüüdsele volikogu esimehele Mihhail Kõlvartile valge kampsuni tiitli. See on subjektiivne hinnang Tondiraba jäähalli moraalselt taunitavale juhtimisele ja tahtmatusele teostada võimu läbipaistvalt ja avatult. Selle otsuse tegemise ajal ei teadnud me veel PBK hämaratest suhetest Tallinna linnavalitsusega. Seega läks nõuandva kogu hinnang ja valge kampsun õigele aadressile – Vabaduse väljak 7! Sealt leiaks nii mõne teisegi sobiliku kampsunikandja.

Milleks võim?

Keskerakonnas Tallinnas on mingil seletamatul põhjusel levinud arusaam, et võimupositsioon eelkõige selleks ongi, et olla ülbelt tähtis, kindlustada see positsioon endale ning kasutada seda enda huvides, olgu siis otseselt majanduslikes huvides või kaudselt oma erakonnale või oma toetajatele soodustuste tegemiseks. Tallinlaste valitud esindajad ei tegutse enam valitavate huvides ning neil on tekkinud mingi täiesti omaette «poliitiline agenda».