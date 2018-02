Mures majarahvas: koduõues parkimise eest tehakse trahvi

«Kui me ostsime selle krundi, siis selgus, et eelmine omanik oli nõudnud parkimise eest raha ja keelas teedel sõitmise,» rääkis Perijainen. Kuna firmale tundus selline käitumine jabur, sõlmiti korteriühistuga kokkulepe, et nad võivad kasutada teid juurdepääsuks ja hoida seal prügikasti. «Seevastu meie kinnitasime, et palume oma partnerit Ühisteenuseid mitte teha trahvi majadevahelisel alal, kuhu inimesed veel korteriostu ajal soetasid endale parkimiskohad,» rääkis firma esindaja.

Muudes kohtades pole võimalik tasuta parkida ja seal võib saada trahvi. Samas oli juhus, kus trahvi sai inimene, kes oli parkinud n-ö õigele kohale. Ühisteenuste esindaja Martina Tubalkainen teatas, et firma ei kontrolli ala, kus on ette nähtud tasuta parkimine. «See kord meie töötaja tõesti tegi trahvi, kuid see on tühistatud ja me kinnitasime Capital Millile, et seda ala me enam ei kontrolli ega ole seda teinud ka varem,» rääkis Ühisteenuste esindaja. Ta kinnitas, et tegu oli ühekordse veaga.