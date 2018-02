Prokuröri sõnul on kohtumenetluse käigus leidnud tõenditega kinnitust, et naine sooritas oma teo tahtlikult ning Elizaveta tuleks mõista süüdi tapmises. Selle paragrahvi järgi saab karistada 6–15-aastase vangistusega. Prokurör märkis, et taotleb noorele naisele karistust kohtupraktika keskmise määra lähedale.

Prokurör leidis, et 21-aastase Elizaveta süüasja puhul on kergendav asjaolu tema puhtsüdamlik kahetsus, raskendavaid asjaolusid ei ole.

Prokurör palus kohtul võtta otsuse langetamisel arvesse seda, et 23-aastasel noorel mehel jäi kuriteo tõttu elu elamata.

Tapetu ema esindaja nõuab moraalse kahju hüvituseks 20 000 eurot

Tapetud Igori ema esindaja palus mõista Elizaveta süüdi tahtlikus tapmises ja karistada teda seaduses ette nähtud maksimummääras.

Ühtlasi taotleb Igori ema esindaja, et Elizaveta hüvitaks noore mehe surmaga emale tekitatud materiaalse kahju 2213 eurot ja menetluskulud 1000 eurot. Materiaalse kahju moodustasid matusekulud, mehe ema saamata jäänud palk aja eest, kui ta oli haiglas poja juures, transpordikulu haiglasse ning haigekassa kindlustuse sõlmimise kulud.

Samuti taotleb ta Igori emale poja surmaga põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks Elizavetalt 20 000 eurot.

«Kohtupraktika järgi võivad lähedased nõuda mittevaralise kahju hüvitamist. Riigikohus on nimetanud erandlikuks asjaoluks näiteks teo tahtlust ja fataalse tagajärge. Igor tapeti olukorras, kus emal polnud mingit põhjust eeldada, et ta oma poja kaotab. Igori surm tekitas emale sügava emotsionaalse šoki ja trauma kogu eluks. Lapse kaotus on emale alati väga raske,» rääkis tapetu ema esindaja.

Kaitsja taotleb süüdistuse ümberkvalifitseerimist

Naise kaitsja palus kvalifitseerida süü ümber surma põhjustamiseks ettevaatamatusest. Kaitsja sõnul ei ole kuidagi tõendatud, et tapmine oli tahtlik. Kaitsja hinnangul ei tohiks neiule mõistetav vanglakaristus olla pikk. Ta palus kohtul võtta arvesse ka seda, et naine kahetseb tegu ja ta on varem kriminaalkorras karistamata.

Tapmise eest näeb seadus ette kuni 15-aastase vangistuse, surma põhjustamine ettevaatamatusest toob süüdimõistmisel kaasa aga kuni kolmeaastase vanglakaristuse.

Kaitsja sõnul ei ole kuidagi tõestatud, et Elizaveta lõi Igorit noaga. Kaitsja tõi esile, et tunnistajad küll nägid, et naine võttis käekotist välja noa, kuid löömise hetkel tunnistajaid ei ole. Noa väljavõtmist nägi pealt seltskonnas olnud Vitali, kuid surmava noalöögi ajaks oli ta eemaldunud põõsastesse ennast kergendama.

«Kõikvõimalikud kahtlused tuleb tõlgendada süüdistatava kasuks. Praegusel juhul ei ole välistatud, et kannatanu ei saanud vigastada mitte löömise, vaid mõne muu liigutuse tõttu. Vitali rääkis kohtus, et nägi enne eemaldumist viimati situatsiooni, kus Elizavetal oli nuga langetatud käes,» rääkis kaitsja.