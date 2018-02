Lasnamäel tuleb suurejooneline vastlapäeva ehk maslenitsa pidu

Peaesinejaks on laulja Siiri Känd. Kavas on rahvatantsu- ja muusikaansamblid Zlatõe Gorõ, Lootos, Bõlitsa ja Pääsuke. Lapsed saavad ratsutada ponidel ja hobustel. Külalisi kostitatakse kuuma teega ning kõik saavad koos teatrist Grotesk pärit muinasjututegelastega tantsu lüüa. Pidu lõpeb maslenitsa hernehirmutise põletamisega. Maslenitsa on kõigile tasuta.