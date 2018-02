Fotograaf Peeter Langovits avab Nõmmel näituse

Nõmme linnaosavanem Grete Šillis rääkis, et linnaosas ei ole ülemäära palju kohti, kus oleks võimalik näitusi korraldada. «Eelmisel sügisel avatud Nõmme Maja fuajees on olemas sobiv näitusepind, mis on kohe ka aktiivset kasutamist leidnud. Peeter Langovitsi tagasivaade Nõmmele on juba kolmas väljapanek, mida Nõmme Majas näha saab. Sügisel oli huvilistel võimalik vaadata Nõmme esimese linnaosavanema Jüri Jõgeva loodusfotosid, aasta alguses olid väljas Endel Apsaloni pildid Afganistanist,» lisas linnaosavanem.

Langovitsi sõnul sobitub näituse idee hästi tänavuse kultuuripärandi aasta raamidesse. «Lähiajaloo fotod on osa meie kultuuripärandist, mille väärtus ajaga kasvab. Nad jutustavad meile tänasest päevast ja oludest, milles praegu elame. Kunagine hetkepilt võib omandada ajaloolise väärtuse,» rääkis fotograaf.

Peeter Langovits on töötanud pressifotograafina üle 30 aasta. Aastatel 1987–1995 oli ta ETA (Eesti Telegraafiagentuur) fototoimetuse peatoimetaja, 1995–2014 Eesti suurima päevalehe Postimees fotoreporter ja praegu on vabakutseline fotograaf. Paljude dokumentaalsete fotonäituste autorina on ta pühendunud eelkõige igapäevaelu jäädvustamisele, soovides fotode kaudu käsitleda meie suhteid kiiresti muutuva ümbritseva keskkonnaga.