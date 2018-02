Kultuuriminister kritiseeris Linnamäe hüdroelektrijaama sulgemise plaani

Kõneledes kultuuripärandist sõnas Saar, et alanud aasta keskmes on Eesti riigi sajanda aastapäeva juubeli tähistamine mitut aastat hõlmava juubeli- ja kultuuriprogrammiga. «2018. aastal pööravad kõik Euroopa riigid ka oma tähelepanu kultuuripärandile – algas Euroopa kultuuripärandiaasta. See on suurepärane võimalus tõsta esile meie rikkalik kultuuripärand viisil, mis innustaks just noori ainelist kultuuripärandit väärtustama ja vaimset kultuuripärandit edasi kandma,» sõnas Saar.