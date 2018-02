Fotod: vastlad ja maslenitsa tõid Männi pargi rahvast täis

«Kõik läks väga hästi korda. Isegi ilmataat pidas seekord sõna ja hoidis päikese taevas. Nii et kõik on super! Järgmiseks aastaks on meil aga kõrva taha panna niipalju, et head hernesuppi ja ülimaitsvaid pannkooke ei saa kunagi olla liiga palju – oma arust olime valmistunud küll varuga, aga tuhat pannkooki ja sada liitrit suppi kadusid nagu võluväel ning karta on, et mõnigi peoline jäi pika ninaga... Noh, aasta pärast oleme targemad. Aga suur tänu kõigile, kes pidu korraldasid ja kaasa lõid, te olete parimad!» ütles linnaosavanem Lauri Laats.