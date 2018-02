Tallinna TV üritab kaasata erainvestorit

«Tallinna TV müük on õhku lennanud pooltõde, mida on keeruline kinni püüda. Tõde on see, et me otsime partnerit, aga iseküsimus on, kas see õnnestub ja kui õnnestub, kas siis suudetakse tingimustes kokku leppida,» ütles Tallinna linnapea ja Tallinna TV nõukogu esimees Taavi Aas ERRi uudisteportaalile.