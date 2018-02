Fahle Pargi alal algasid suured lammutustööd

«See objekt on üsnagi keerukas, sest paljud hooned on päris kõrged ning kogu ehitis asub mäe peal,» ütles objektijuht Rainer Tiigi lammutusfirmast Aspen Grupp OÜ. «Kuna peame säilitama sektsioone hoonetest, siis on sellega palju tegemist ning tuleb olla väga ettevaatlik. Kuna aga meil on peaaegu 25-meetrise siruulatuse ja pika noolega ekskavaator, siis saame kõrgeid osi ehitistest hõlpsasti ja turvaliselt lammutada.»