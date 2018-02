Häirekeskus sai väljakutse kaubanduskeskusesse kell 9.56. Ventilatsioonisüsteemis oli puhkenud põleng, mille päästjad kustutasid. Päästjad tegid kindlaks, et tuli on levinud ka katuseparklasse. Kustutustööd käivad.

«Pärast häiresignaali käivitumist evakueerisime hoones olnud inimesed ning päästeamet on meile teadaolevalt tulekolde kontrolli alla saanud ja ohtu ühelegi inimesele pole,» kinnitas Rocca al Mare kaubanduskestust haldava Cityconi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Linda Eichler.

«Tegemist on esmaspäeva hommikuga ning keskuses viibis suhteliselt vähe, nii sadakond külastajat. Küll käivitus automaatselt keskuse enda kustutus- ehk sprinklerisüsteem, seega pärast kustutustööde lõppu saame hinnata tekkinud varalist kahju,» lausus Eichler.

«Keskus on kuni päästeametilt loa saamiseni suletud. Vabandame kõikide klientide ees ning avame keskuse alles siis, kui see on klientidele täiesti turvaline,» ütles Eichler.