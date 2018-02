Pealinnas on töötuse määr nelja aasta kõrgeim

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul oli töötuse tase viimati praegusest seisust kõrgem 2014. aasta aprillikuus, mil registreeriti 9125 töötut. «Tõusutrendi võib seostada ka töövõimereformiga, kuid kindel on, et linn ja riik peavad tegutsema selle nimel, et olukorda jätkusuutlikult parandada. Mitmes töövaldkonnas on nõudlus erialaspetsialistide ja oskustööliste järele suur. Näiteks meditsiinivaldkonnas vajame juurde õdesid ja psühhiaatreid, aga ka patoloogia eriarste,» sõnas Mölder.