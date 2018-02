Droonigalerii ja video: alkoholijoobes veokijuht sõitis rongile ette, üheksa inimest sai vigastada

Adambergi sõnul ei ole remondis olevate rongide tõttu vaja muudatusi sõidugraafikus karta. «Remondi ega hoolduse tõttu ei jää ükski reis teenindamata, saame antud olukorra lahendada kokku haagitud rongide arvelt. See tähendab, et tipptunnil võib see kaasa tuua olukorra, kus kõigil ei ole võimalik kohe istekohta leida,» rääkis Adamberg.



Kõik 38 Elroni rongi on ringluses ja läbivad korralisi hoolduseid vastavalt hooldusgraafikule.