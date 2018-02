Õnnetusest pääsenu video: veokisse kinni jäänud juht läitis šokist sigareti

«Kui suurem ehmatus läbi, hakkasime vaatama, mis kellelgi viga on ning veendusime, et rongijuht on elus,» rääkis ta. Tema sõnul lahkus vedurijuht kabiinist siiski omal jalal.

Reisija sõnul eeldasid kõik, et pärast nii ränka õnnetust on autojuht kindlasti surnud. «See kabiin nägi ikka väga kohutav välja,» tõdes ta. Esimesed päästjad jõudsid pealtnägija sõnul sündmuskohale väga kiiresti – vähem kui kümne minutiga.

«Kui päästjad veoautokabiini juurde jõudsid ja tüübiga rääkima hakkasid, siis oli üllatus suur, kuna kõik eeldasid, et ta on surnud. Esimese asjana öeldi talle, et ära suitseta siin. Tüüp oli omale suurest närvist seal bensiinihaisu sees pläru ette pannud. See oli päris kummastav element,» meenutas reisija.