Vabariigi aastapäeval süüdatakse tuli Jüriöö pargis

«24. veebruaril tähistab Eesti oma 100. sünnipäeva. Soovin meie riigile ja rahvale, et ka meie tulevased põlved saaksid sama uhkelt tähistada Eesti Vabariigi 200. aastapäeva. Olen veendunud, et peame olema uhked selle üle, kuhu oleme sajandi jooksul jõudnud, hindama oma edusamme ja saavutusi. Vaid üksteist märgates ja toetades suudame olla tugevad ning hoida oma riiki. Õnnitlen kõiki selle sündmuse puhul! Kogu aasta vältel toimuvad Lasnamäel Eesti 100. Sünnipäevale pühendatud üritused. Mul on hea meel näha teid osalemas aastapäeva pidulikel sündmustel,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva.