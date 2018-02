Aas: Vabaerakond püüdis tõmmata õiguskaitseorganid poliitikasse

Riigiprokuratuur leidis, et vastupidiselt Vabaerakonna esitatud kuriteoteatele ei kujuta Tallinna linna eelarveliste vahendite eest venekeelselt telekanalilt PBK saadete tellimine endast kuriteokoosseisu ning menetlus jäeti algatamata.

Aas nimetas Vabaerakonna esitatud kuriteoteadet «katseks õiguskaitseorganeid poliitikasse tõmmata». Linnapea sõnul kukkus katse läbi, sest riigiprokuratuur ei näinud nende kaebuses osutatud venekeelsete linnauudiste tellimises kuritegu, edastas Keskerakond.

«Mul on hea meel, et Eestis on objektiivne, tõenditest lähtuv uurimistegevus. Kuid mul on kahju, et Vabaerakond ei austa õigusemõistmist, vaid soovib läbi pressida oma alusetuid süüdistusi ka pärast seda, kui kaebus on tagasi lükatud ja alusetuks osutunud,» ütles Aas ja lisas, et prokuratuuri ei peaks päevapoliitiliste nägelustega koormama.

Aas sõnas, et Tallinn tellib linnauudiseid Kuku Raadiost ligi 20 aastat ning koostööd PBKga alustati 14 aasta eest. «Paistab, et alles nüüd on mingi osa poliitikuid enda jaoks nende kanalite eksistentsi avastanud. Muud moodi ei oska ma seletada, miks pärast nii pikka koostööd alles nüüd see teema nii suurt tähelepanu saab,» sõnas Aas ja lisas, et PBK-lt tellib saateid ka Euroopa Parlament.

Aas sõnas, et linnauudiste teemal on tulekul veel erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) rünnakuid. Keskerakonda kuuluv Aas sõnas, et komisjon «koosneb suuresti vaenulike erakondade poliitikutest».