Vabariigi aastapäeval saab presidendi kõnet jälgida Snelli tiigil uisutades

Otse Snelli tiigi kaldal on 24. veebruaril kella 12-20 avatud uisulaenutus. Uisutada saab ka õhtutundidel, sest liuväli valgustatakse, teatas Kesklinna valitsus. Uisutajatele pakutakse tasuta teed ja pirukaid, mängib meeleolukas muusika. Snelli tiigi juurde püstitatakse ekraan, millelt saab jälgida Vabariigi Presidendi aastapäevakõnet algusega kell 18.30. Presidendi kõnele järgneb aastapäeva ilutulestik Toompea nõlvalt.

«Iseseisvuspäevale kohane elevus ja ühised ettevõtmised koos lähedastega ei tarvitse tallinlaste jaoks piirduda hommikuse lipuheiskamise ja kaitsejõudude paraadi jälgimisega,» rääkis Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Ehkki paljud meist on harjunud seda õhtut veetma teleekraanide ees, pakume linnaelanikele võimalust veeta pidupäev väljas, Snelli tiigi jääl toimuval juubelipeol.»

«Paljudel linnaelanikel on küllap endal uisud olemas – kutsume neid kasutama. Kui aga sellist võimalust ei ole, saate loota meie tasuta uisulaenutuse peale Snelli kaldal. Arvestada tuleks siiski, et laenutatavate uiskude arv on piiratud ja neid anname välja väikese tagatisraha eest, mille uiskude tagastamisel saab tagasi. Kohtumiseni juubelipeol!» lisas Svet.