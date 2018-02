Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhiks valiti Mihhail Kõlvart

Uueks piirkonna juhiks valiti Mihhail Kõlvart, kes rõhutas oma kõnes, et kohalikel valimistel saavutatud tugev valimistulemus sai võimalikuks tänu paljude inimeste pingutustele. «Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa, kus Keskerakonnal on suur toetus. Peame vajalikuks säilitada inimeste usaldus, et meie eesmärgid oleksid valijatele selged ja teeme kõikvõimaliku selleks, et täita meie lubadusi,» ütles Kõlvart.