Pakase saabumisel on kodutute öömajad avatud ka päeval

Riigi sajandal aastapäeval pakutakse öömajades ka süüa. «Tallinna kodutute öömajades jagub kohti ning kõikidele abivajajatele on võimaldatud öömajateenus, ühtegi abivajajat tänavale ei jäeta ning vajaduse tekkimisel luuakse ka lisakohti,» kinnitas abilinnapea Tõnis Mölder.

Näiteks oli esmaspäeval Alasi 8 öömajas 45 inimest, samas kui kohti on seal 60. Akadeemia tee 34 öömajas viibis siis 34 inimest ning Merelahe tee 4 öömajas 22 inimest.

Lisaks öö veetmisele voodis saab abivajaja end kohapeal ka pesta, tutvustatakse söögitegemise võimalusi ning vajadusel saab selga puhtad riided. Öömajades on turvaline ning rahulik, isiklikud esemed on võimalik lukustada kappi. Öömajalistele antav abi on loomulikult tasuta.